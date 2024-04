Aya Nakamura, Gazo, TIF : les nominés des Flammes dévoilés

La deuxième édition de la cérémonie est prévue pour 25 avril prochain.

Le rap, genre le plus écouté en France a enfin le droit d'être mis sur un piédestal. L'année dernière a eu lieu la toute première éditions des Flammes, cérémonie pour récompenser et mettre en valeur le travail des cultures populaires. Le 25 avril prochain, c'est parti pour la deuxième édition au Théâtre du Châtelet à Paris. Diffusée en direct sur W9, Youtube et Twitch, elle récompensera les artistes qui ont marqué l'année au cours d'un évènement unique. Depuis le 12 mars, le public avait la possibilitée de voter pour les nominés de cette nouvelle édition. Désormais clos, Les Flammes viennent de dévoiler les nominés officielles de chaque catégorie en prenant en compte le jury et les spectateurs.

Avec cinq nominations, Aya Nakamura est véritablement la star de cette nouvelle édition. La chanteuse française, qui s'est retrouvée récemment au coeur d'une polémique concernant une potentielle participation à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, est nominée pour "La Flamme Spotify de l'Album de l'année" avec "DKN", "La Flamme de l'Album nouvelle pop" ainsi que "La Flamme de l'artiste féminine de l'année", "La Flamme du clip de l'année" et "La Flamme du concert de l'année". Derrière elle, c'est Werenoi qui la suit de près avec trois nominations. Il est aussi préssenti pour gagner "La Flamme Spotify de l'Album de l'année" aux côtés d'Hamza. Parmi les autres artistes nominés, on retrouve Gazo, Tiakola, Meryl, Favé, TIF ou encore Jungeli, Tuerie, Kalash et la jeune Merveille. Découvrez l'intégralité des nominations ci-dessous, sur l'Instagram des Flammes et rendez-vous le 25 avril prochain pour les résultats.