Chris Brown envoie un diss track à Quavo

Le rappeur de 34 ans fait monter la tension.

Ce vendredi 19 avril, le rappeur Chris Brown a sorti le morceau "Weakest Link" et a fait monter la tension dans son clash de longue date avec Quavo, ancien membre des Migos.



Il s'en prend à Quavo, affirmant avoir couché avec Saweetie (l’ex de Quavo) alors qu'elle sortait encore avec le rappeur. Pour alimenter encore plus la tension, il affirme qu’elle souhaitait même qu'il meure à la place de son ancien compagnon de groupe Takeoff, tragiquement abattu à l'âge de 28 ans il y a deux ans maintenant : "Tu as b*** mon ex, c'est cool, j'en ai rien à foutre, lil / Parce que j'ai b*** ton ex quand t'étais encore avec elle, je suis debout, lil nigga / R.I.P. Takeoff, c'est le seul vrai, j'ai un vrai respect/ C'est fou comme quand il est mort, tout le monde aurait voulu que ce soit toi à la place".



Quavo semble avoir répondu au disstrack personnel de Chris Brown qui lui était destiné, même si cela ne semble pas le déranger pour autant. Il s'est rendu sur les médias sociaux le lendemain matin et a posté une seule image qui résume vraisemblablement sa réaction :

Quavo appears to respond to Chris Brown diss track "Weakest Link" pic.twitter.com/kSLrh4Qsho — HipHopDX (@HipHopDX) April 20, 2024

Sur son Instagram Story, l'homme de 33 ans a partagé une photo récente de Young Thug au tribunal dans le cadre du procès Rico d'YSL, semblant fixer l'appareil photo tout en ayant l'air exaspéré.



Les problèmes entre Brown et Quavo remontent à 2017, lorsqu'ils se seraient battus lors d'une afterparty des BET Awards.