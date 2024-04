Green Montana : le rappeur du 92i encense SDM

Green Montana s’est exprimé sur son feat avec SDM "Barcelona92 " , et il a eu des propos élogieux sur le rappeur qui explose ces derniers mois.

Green Montana a sorti son album "Sausade" le 05 avril dernier. Un casting XXL l’accompagne, avec Tiakola, Josman, Isha, Théodore et SDM. Sur le dernier nommé, Green lui prédit des mois de domination dans le rap français dans un futur proche : "Il arrive comme un tank avec son nouveau projet, il va tout prendre, j’en suis certain. En fait, il a le potentiel pour vraiment devenir un patron dans le rap français. Tous les voyants sont allumés, c’est une question de temps" explique le rappeur du 92I à son camarade de label.

Depuis sa sortie, le son fait partie du Top 50 des titres les plus streamés en France sur Spotify. En première semaine, l’album était numéro un des top albums de la semaine, et il enregistrait 9533 ventes équivalentes en première semaine. 1426 ventes en streaming, 20 en téléchargement et 8087 en streaming.

Il s’agit du meilleur démarrage de sa carrière, devant Nostalgia + en 2022 (7973 ventes), Alaska en 2020 (2228 ventes) et Melancholia999 en 2021 (1603 ventes).