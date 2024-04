Drake balance un nouveau diss-track avec 2Pac et Snoop Dogg en IA

Kendrick Lamar préparerait une réponse impressionnante...

Drake se permet tous les coups possibles pour anéantir son ennemi du moment : Kendrick Lamar. Venant de sortir son diss track "Push Ups" ce vendredi 19 avril sur les plateformes, Drake a continué de presser son adversaire avec un extrait inédit sur son compte X et Instagram à minuit.

🚨 DRAKE A SORTI CETTE NUIT UN NOUVEAU DISSTRACK CONTRE KENDRICK LAMAR !!!



« TAYLOR MADE FREESTYLE » 💿



En featuring avec Tupac & Snoop Dogg AI 😳 pic.twitter.com/0klwugizO8 — FRENCHRAPUS 🇺🇸 (@FrenchRapUS) April 20, 2024

On entend Drizzy qui utilise les voix de Tupac Shakur et de Snoop Dogg générées par une intelligence artificielle sur un nouveau son "Taylor Made Freestyle". Et évidemment, Drake se charge de terminer le morceau avec de nouvelles attaques.

Le rappeur de Toronto ouvre la chanson avec la fausse version de Tupac qui supplie Kendrick Lamar de répondre au diss track de Drake "Push Ups" : "Kendrick, nous avons besoin de toi, le sauveur de la côte ouest". Par la suite, on peut entendre la voix de Snoop Dogg partager des sentiments similaires : "Neveu, qu'est-ce que tu t'apprêtes à faire ? On t'a passé le flambeau à la Maison du Blues et maintenant tu dois faire le sale boulot/Tu sais comment bouger, hein ?".

Enfin Drizzy continue sur sa lancée : "Comment se fait-il que tu ne sois pas dans la cabine ? / J'ai l'impression que tu t'es un peu éloigné / Tu essaies de laisser ce truc se calmer, non, non, non, pas cette fois, / Tu suis le mouvement / J'imagine que tu as besoin d'une semaine de plus pour trouver comment t'améliorer/C'est quoi ce bordel qui prend autant de temps, on t'attend."



Kendrick Lamar aurait préparé une réponse à Drake, c'est ce qu'a entendu Antwan Marby, l'un des animateurs du Joe Budden Podcast. Elle serait "aussi forte" que la célèbre chanson de 2Pac "Hit Em Up" de 1996, qui commence par une phrase de 2Pac à son rival de l'époque, Biggie : "C'est pour ça que j'ai baisé ta femme, espèce de gros moth***".



"Certaines personnes qui ont entendu le morceau de Kendrick m'ont dit que son énergie était difficile à égaler pour Drake. Ils ont dit qu'il avait l'énergie d'un Pac 'Hit Em Up'", a déclaré Antwan Marby. Le clash est encore loin de se terminer, c’est le moins que l’on puisse dire.