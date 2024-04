Jul : Ségolène Royal affiche son mépris à la télévison et se ridiculise

Elle a "repris" en "Bande organisée".

Que les politiques n'y comprennent rien au rap, on le savait depuis longtemps. Qu'il n'ait aucun respect pour cette musique, on ne le découvre pas non plus. Qu'une partie de la France en rigole ou approuve, ce n'est pas une découverte, il n'y a qu'à relire tout ce qui s'est dit sur une hypothétique participation d'Aya Nakamura à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Mais qu'ils se sentent obligés de se foutre de notre gueule en essayant de rapper ou plutôt en singeant les rappeurs et par extension leurs millions de fans, c'est du mépris. Du mépris pur et simple. Plus qu'une simple moquerie, c'est nous regarder de haut, nous les teubés qui écoutons une musique de wesh... On caricature évidemment, mais c'est vraiment ce qu'on ressent quand on voit Ségolène Royal reprendre "Bande organisée" de Jul en toute détente sur un plateau de télévision, et comme par hasard, c'est encore sur BFMTV... Elle a été ministre de la République, candidate à la présidentielle et elle aussi, elle est tellement has-been qu'elle est prête à faire n'importe quoi pour faire du buzz, pour devenir un mème sur les réseaux. Qu'elle se rassure, grâce à sa prestation ridicule et stupide, elle a réussi...