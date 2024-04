Drake VS Kendrick Lamar : The Weeknd et A$AP Rocky entrent dans le clash

Ils sont en feat dans le second opus de Metro Boomin & Future.

Alors que le morceau "Like That" de Future & Metro Boomin, en featuring avec Kendrick Lamar, est toujours numéro 1 du Billboard HOT 100, le clash en vogue entre Drake et Kendrick Lamar prend une autre tournure.



Invités sur le second opus "We Still Don’t Trust You" sorti ce vendredi 12 avril, il semblerait que The Weeknd et A$AP Rocky aient quelques mots à dire à Drake. Cet album contient le titre "All to Myself" en featuring avec The Weeknd, et ce dernier, semble envoyer quelques coups à Drake : "Ces gars n’arrêtent pas de parler / Ils ne pourront jamais s’en prendre à mes frères, bébé / Quand ils ont des leaks dans leurs opérations / Je remercie Dieu de ne jamais avoir renoncé à ma vie / Et nous ne faisons jamais de grands discours / Leurs shooters font des TikTok / Ils nous font rire pendant que nous sommes dans nos Lambo / Je te promets que j’assure tes arrières."



A$AP Rocky, quant à lui, apparaît sur le morceau "Show of Hands". Sur la chanson, le rappeur de Harlem a des propos plutôt intriguants : "Appelez Pluto, Metro, vous auriez dû me mettre sur la première / Je viens d'attraper le pire / dans leurs sentiments à l'égard des femmes, quoi, tu es blessé ou quelque chose comme ça ? / J'ai frappé avant que tu n'accouches, fils, Flacko l'a fait en premier, fils / Je ne te fais toujours pas confiance, c'est toujours nous, jamais eux / Il paraît que tu as lâché ta dernière merde / C'est marrant comme c'est venu et parti".



Les fans ont tout de suite réagi à ces paroles de The Weeknd et Rocky: "The Weeknd & Future se moquent de Drake, je suis là pour ça".

Future and the weeknd going at drake.. im here for it — NickyT (@nickyt5328) April 12, 2024 "Asap Rocky a dû envoyer un message à Drake. Drake lui a envoyé quelques coups pour son album "For all the Dogs". Ma seule question est : pourquoi tous ces hommes ne peuvent-ils pas le faire sur leurs propres chansons ? Ils ont besoin d'un buzz collectif et de puissance pour attaquer", peut-on lire dans un autre tweet.