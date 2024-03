Beyoncé aurait samplé une rappeuse française sur son nouvel album

Une histoire que l’on a du mal à croire...

C’est une histoire que l’on a du mal à croire. Mais pourtant, il suffit de tendre l’oreille pour se rendre compte du phénomène. Beyoncé, qui vient de sortir son album "Cowboy Carter" ce vendredi 29 mars, aurait samplé la rappeuse française Nayra. Une information plus qu’insolite.

Beyoncé a samplé le morceau ‘Le Nord’ de Nayra dans son album ‘Cowboy Carter’ 😳🇲🇦 pic.twitter.com/3wXg4VDTMT — Booska-P (@booska_p) March 29, 2024



39 000 auditeurs mensuels sur Spotify pour Nayra vs… 72 millions pour Beyoncé. Difficile d’y croire, mais pourtant en écoutant de plus près, on reconnaît les mêmes voix pitchées qui accompagnent la chanteuse française ainsi que l’américaine, dans la 26ème track "Sweet, Honey, Buckiin".



Mais alors est-ce une inspiration pure et dure du compositeur Pending ou juste un simple hasard ? La principale concernée a déjà réagi sur ces réseaux sociaux en affirmant qu’il s’agit en fait d’un "sample marocain déjà utilisé dans un titre, et qui a été modifié par Pharrell Williams par la suite". La rappeuse du 93 avoue qu’elle a été très surprise et flattée d’entendre ce même échantillon dans un album d’une star mondiale : "Sachez que je suis très fière à ma toute petite échelle, avec ma toute petite lumière d’avoir mis l’accent sur la richesse culturelle marocaine, dans ma création musicale, dans mon art". On la comprend.



Je vais devenir la meilleure amie de Beyonce wesh ? Je joue un remix de « Le Nord » avec les Destinées à la Cigale 🥸 pic.twitter.com/AzUZ99ZXau — Nayra✨ (@Nayra93_2) March 29, 2024

C'était aujourd"hui le grand retour de Beyoncé après son dernier projet "Renaissance", sorti en juillet 2022. Un album aux allures "Country" composant 26 titres.