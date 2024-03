Jul dévoile ses skills de football avec l’équipe féminine de l’OM

Le symbole marseillais présent à la veille d'un match crucial.

Jul est sans doute le premier supporter de l'Olympique de Marseille. Le rappeur qui vient tout juste de fêter ses dix années de carrière très productives, était à l'entraînement des féminines de l'OM à la veille d'un match au sommet contre les Nantaises pour la montée en première division. Un soutien moral et une présence qui a détendue les joueuses qui, comme les joueurs du club d'ailleurs, portent du Jul sur la manche via sa marque D'or et de Platine qui sponsorise le club cette saison. Malheureusement le rappeur phocéen n'est pas magicien et les joueuses se sont inclinées sur le score de trois buts à deux à Nantes ce dimanche 24 mars.