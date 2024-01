Jul annonce un album surprise : "Décennie"

Les retombés de son dernier album "La route est longue" sont encore retentissantes, et le J revient déjà au charbon. Son prochain album "Décennie", qui sera le 30ème de sa carrière, semble déjà terminé. On connaît déjà la date de sortie, le 19 janvier prochain. Une productivité spectaculaire.

Un petit mois séparera seulement les deux albums, cela semble fou, mais ça serait mal connaître le rappeur marseillais, qui passe jour et nuits en studio. "Décennie" sera son 30ème projet, à l’ocasion de ses 10 ans de carrière. "La route est longue" sorti le 08 décembre dernier est déjà disque de platine (100 000 ventes équivalentes) et reste à la premiere place du Top albums depuis sa sortie.

Le jour de ses 34 ans, l’interprête de "Ma Casio" a dévoilé une retrospective de sa carrière avec un extrait de plus de 4 minutes sur son compte instagram. Une phrase significative en introduction est accompagné d’une des ses nombreuses instrumentales composées : "Qui l’eu cru".

L’artiste se voit récompensé de son travail, il est en effet l’artiste le plus écouté de la décennie. Le Marseillais est inarrêtable. Sous sa publication instagram, on peut voir d'innombrables messages d'amour et de force, nottament les rappeurs marseillais du projet "13 Organisé".​​​​​​​