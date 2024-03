C'est dans la nuit du mardi 19 mars au mercredi 20 mars qu'a eu lieu aux Etats-Unis la cérémonie au cours de laquelle Dr. Dre a reçu son étoile sur le Hollywood Walk of Fame à Los Angeles en compagnie notamment d'Eminem, DJ Quik, Snoop Dogg et 50 Cent qui sont venus lui rendre hommage.

Son acolyte de toujours, Jimmy Iovine était également présent pour l'événement et a dit quelques mots.

Snoop a aussi eu quelques mots, reconnaissant notamment que sa vie aurait été différente sans Dr. Dre

"Dr. Dre, tu as toujours fait ressortir le meilleur de The Dog et c'est ce que j'apprécie. Il n'y aurait pas de Snoop sans Dre et ensemble nous avons créé de la magie en studio et nos collaborations ont laissé une marque sur le monde de la musique."

Dr. Dre a également pris la parole et a partagé quelques réflexions sur sa carrière.

Cela a aussi permis de prendre d'incroyables photos de quatre légendes du rap réunies côte à côte, des instants partagés par 50 Cent sur Instagram.

