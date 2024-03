Oli freestyle à l'Académie française

Le rap est présent partout !

Ce n'est pas un événement commun que l'on peut passer sous silence. Quand un rappeur est convié dans une institution aussi symbolique que l'Académie française, il faut quand même reconnaître que c'est suffisamment rare pour être souligné. C'est ainsi qu'Oli du duo BigFlo et Oli s'est retrouvé entouré de philosophes pour réfléchir et discuter du "Monde de demain", un des premiers titres de NTM par ailleurs. Mais Oli n'est pas un penseur alors il a fait ce qu'il fait le mieux, rapper. Rapper à l'Académie française, c'est quand même quelque chose et nous pouvons tous en être fiers, cela veut dire que le rap continue de casser les barrières et de franchir des étapes.