Joe Budden annonce la fin du rap

"Tous les musiciens sont fauchés"

Dans son propre podcast, Joe Budden n’a pas maché ses mots pour le rap actuel. Il a déclaré ce mardi 06 mars que l'avenir du genre "était sombre pour les artistes" et que "tous les musiciens étaient fauchés".

Le rappeur de 43 ans a précisé que ses prédictions de "mauvais temps" à venir concernait bien l'industrie dans son ensemble : "Je pense que l'accent est mis sur le streaming, l'IA. Je pense que l'accent est mis sur le remplacement de vous, les artistes", a déclaré l’artiste. "Je pense que l'accent est mis sur les musiques du monde, les musiques latines, la country et tous les genres en vogue. Je pense que le rap est ducoup mis de côté."

"Il y a 7 rappeurs qui canalisent l’attention !"

L’interprete de "Pump It Up" a enchaîné sur le fait qu'en 2023, le premier album de rap à avoir débuté à la première place du Billboard 200 est arrivé sept mois après le début de l'année ("Pink Tape" de Lil Uzi Vert.) Les albums "Utopia" de Travis Scott, "For All the Dogs" de Drake et "Pink Friday 2" de Nicki Minaj ont suivi Uzi Vert à la première place.

Joe Budden GOES OFF on Hip Hop and the music industry being in bad shape



"there's 7 rappers they focus on... this music sh*t is a wrap! the musicians are broke!"pic.twitter.com/4BWnsxL8Ou — SOUND (@itsavibe) March 6, 2024

"L'année dernière, aucun album de hip-hop n'a été classé numéro 1 pendant un certain temps, c'est ce que je pense. Les numéros 1 qui sont arrivés me le confirment. Travis, Uzi, Drake, il n'y en a que sept. Il n'y a que sept rappeurs qui canalisent l’attention !" explique t-il. "Pour certains, c'est parce qu'ils sont vraiment talentueux et qu'ils gagnent tout l'argent du monde. D'autres, parce que trop de gens mettent la main à la poche pour vous laisser échouer. Mais pour tous les autres, si vous n'arrivez pas à faire des tournées ou si vous n'arrivez pas à gagner de l'argent par d'autres moyens, cette musique est foutue !"

Enfin, Joe Budden a précisé qu'il se concentrait uniquement sur les grandes maisons de disques, y compris celles qui ont été touchées par la dissolution des équipes d'artistes : "J’affirme que tous les musiciens sont fauchés. Par rapport à ce qu'ils rapportent. Ma conversation porte sur ce qui se passe dans les majors. Ils vous trompent tous avec les mots de ces contrats" a-t-il expliqué. "Ils vous trompent en vous faisant croire que vous êtes de vrais partenaires. Ils vous trompent en vous disant : 'Hé, vous êtes propriétaires de votre matériel'. Les récents licenciements me le prouvent." Le message est passé.