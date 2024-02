Freeze Corleone : encore un concert annulé à Toulouse

Les annulations continuent...

Le combat continue et continuera sans doute dans les prochains mois pour Freeze Corleone. Le concert du rappeur, prévu le dimanche 25 février 2024 au Zénith de Toulouse Métropole, a été officiellement annulé. La préfecture d'Occitanie et de Haute-Garonne a interdit ce concert en raison de controverses et de critiques concernant les paroles de l'artiste dans certains de ses morceaux. L’équipe de l’interprète de "Freeze Raël" a saisi le Conseil d'État.

Lyon, Lille, Nantes, des exemples de gros concerts annulés pour une même raison ; des arrêtés préfectoraux, qui mettent en avant des risques de troubles à l'ordre public. Et ce pour le motif suivant : Freeze est accusé de faire l'apologie du terrorisme (illégal en France), et les préfectures estiment qu'il y a un risque que des propos illégaux soient tenus lors de ses concerts. 6 000 places avaient déjà été vendues pour la représentation qui devait avoir lieu dans la ville rose.



Shone, ancien membre du Ghetto Fabolous Gang et manager de Freeze Corleone, avait répondu sur Twitter, regrettant la manière dont les autorités tentaient de mettre des bâtons dans les roues de son artiste. "Jusqu'alors victorieux dans toutes nos contestations d'arrêtés préfectoraux, il semble qu'ils aient adopté la tactique de les émettre juste avant les événements, nous privant du temps nécessaire pour faire appel en cas de décision défavorable", écrivait-il. On verra dans les prochaines semaines comment ces affaires vont évoluer.