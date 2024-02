La Haine : les coulisses du spectacle musical

On connait les acteurs de Vinz, Saïd et Hubert !

"Jusqu'ici tout va bien". 30 ans après son film culte "La Haine", Mathieu Kassovitz avait annoncé qu'il adapterait son long-métrage en comédie musicale. Les fans du film des années 90 pourront l'appécier à partir d'octobre prochain. Les noms et visages des trois acteurs sélectionnés pour les rôles de Vinz, Saïd et Hubert ont été dévoilés !

On apprend que plus de 3000 candidats ont postulé pour les rôles cultes du film. Le casting a été minutieusement étudié par Mathieu Kassovitz et a donc pris un temps considérable. À la fin, c'est Alexander Ferrario (Vinz), Samy Belkessa (Saïd) et Alivor (Hubert) qui ont pu décrocher les rôles tant convoités. "On nous a annoncé en décembre qu'on était pris. On m'avait donné une adresse et, quand je suis arrivé, c'était chez Mathieu Kassovitz... " décrit Alivor dans les colonnes du Parisien.

Nous avons rencontré Vinz, Hubert et Saïd, les trois artistes qui joueront les rôles principaux de «la Haine» live à partir d’octobre, à la Seine musicale à Boulogne-Billancourthttps://t.co/D6bRKkLprC — Le Parisien | 92 (@leparisien_92) February 15, 2024

Cette adaptation moderne et singulière sera produite à Paris, Lyon et Marseille. La première représentation de la comédie musicale "La Haine" se déroulera à La Seine Musicale à Paris à partir du 10 octobre 2024. Ensuite, la tournée se poursuivra au Dôme à Marseille du 8 au 10 novembre 2024, et à la LDLC Arena à Lyon du 15 au 17 novembre 2024. Une tournée des Zéniths de France est également prévue par la suite en 2025.