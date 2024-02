Booba : Rohff le tacle sévèrement

"Des années qu'on vous dit que ce type est un pantin du système"

Rohff s'exprime beaucoup sur son compte X en ce moment. Et ce vendredi 16 février, alors qu'il évoque son combat contre l'extrême droite en France, il n'a pas hésité à tacler Booba, sans le citer.

Le rappeur du Val-de-Marne reproche au Duc par exemple de "faire des selfies avec l'ennemi", "partager des extraits de Marine Le Pen" ou encore "faire de la pub à Zemmour" : "Merci d'arrêter de mettre mon nom dans vos sauces d'extrême-droite. Ici on ne fait pas de selfies avec l'ennemi, du genre de Messiha. Ici on ne les glorifie pas en les citant et en faisant leur pub en pleines présidentielles, à un moment clé, du genre de Zemmour. Ici on ne partage pas du Marine Le Pen en la mettant en valeur, peu importe ce qu'elle raconte, surtout quand c'est pour nous dire quelque chose que tout le monde sait et que tout le monde a déjà dit."

"Ici on les combat"

Merci d’arrêter de mettre mon nom dans vos sauces d’extrême-droite.



Ici on ne fait pas de selfies avec l’ennemi, du genre de Messiha.



Ici on ne les glorifie pas en les citant et en faisant leur pub en pleines présidentielles, à un moment clef, du genre de Zemmour.



— ROHFF (@rohff) February 16, 2024

L'interprète de "Qui est l'exemple" continue ses propos en appuyant sur le fait qu'il continuera à combattre ces personnes, avant d'en rajouter une couche sur son ennemi : "Des années qu'on vous dit que ce type est un pantin du système, une balance, un schizophrène pistonné et fabriqué de toutes pièces qui vous dit oui le matin et non le soir" [...] "Ici, ce sont des messages engagés et réfléchis, des pavés de 500 lignes, des doubles albums et des sons de 13 minutes sans achats de streams et de vues."

Les termes sont dits en tout cas, à voir si le principal concerné répondra à ces propos. Le dernier clash des deux rappeurs remonte à septembre dernier quand Booba allumait gratuitement Rohff lors des combats UFC à Paris.