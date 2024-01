Usher tease son show du Superbowl

Un spectacle qui s'annonce grandiose

À un mois des festivités du Super Bowl LVIII, Usher annonce du spectacle ! Ce vendredi 12 janvier, LeBron James, J Balvin, Jung Kook et bien d'autres sont présents dans le nouveau teaser publié par Apple Music. Une bande son alléchante qui s'intitule "Yeah !".

Usher joue sur tous les tableaux en ce moment. Le rappeur alimente la hype en rappelant aux fans que ce moment de sa carrière est "le fruit de 30 ans de travail". L'octuple lauréat des Grammy Awards fera son show quelques jours seulement après le lancement de son dernier album, "Coming Home".

Usher marque également la saison du Super Bowl avec une collection spéciale "Road to Halftime" de playlists et de moments forts de sa carrière sur Apple Music, y compris un mix personnel comprenant des tubes de Michael Jackson et The Killers, rien que ça.

Usher vient tout juste d'être mentionné dans le titre "né-nah" de 21 Savage sur son dernier album American Dream, qui met en scène Travis Scott. Dans le deuxième couplet de la chanson, 21 Savage fait référence à l'album Confessions (2004) d'Usher : "Oh, tu es Usher maintenant, tu donnes des confessions, hein ?".

Apple Music s'est lancé pour la première fois dans les spectacles de grande envergure depuis le spectacle à la mi-temps du Super Bowl LVII de l'année dernière, dirigé par Rihanna, et qui a été récompensé par un Emmy. Le superbowl 2024 aura lieu le 11 février prochain.