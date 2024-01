Rick Ross donne son top 3 des rappeurs de l'histoire

Un classement de qualité.

Rick Ross, invité dans l’émission du célèbre youtubeur Adin Live, a donné son classement des 3 meilleurs rappeurs de l’histoire. Une nouvelle fois où le rappeur tire son chapeau aux goats du hip-hop.

Dans ce classement, il n'a pas hésité à inclure deux New-Yorkais et une légende californienne : "Le top trois ? C'est Big, c'est Pac, et c'est Jay-Z", a-t-il déclaré aux alentours de la dixième minute de l'interview, avant de poursuivre "Et souvent, pour les jeunes, sachez que lorsque vous entendez les gars comme moi et d'autres dire ces noms si souvent, c'est parce qu'ils ont eu le plus grand effet, vous voyez ce que je veux dire ? Ce sont les gars que nous avons vus devenir riches, Jay, Puff, c'est vraiment la première génération que nous avons vue devenir riche."

Rick Ross a souvent parlé de son amour pour 2Pac, allant même jusqu'à s'élever contre les récits incessants de Jada Pinkett Smith sur le défunt rappeur légendaire lors de la tournée de presse pour ses mémoires.

Il a également expliqué pourquoi un dîner avec Jay-Z a plus de valeur qu'un demi-million de dollars : "En 2008, quand j'ai rendu mon deuxième album, j'ai eu une réunion avec Hov. Nous sommes allés déjeuner. Philippe Chow, Manhattan. Il m'a dit : 'Rozay, au lieu d'écrire sur tous les rythmes que tu aimes, écris sur tous les disques que tu peux faire fonctionner.' Il m'a raconté une petite histoire sur 'Big Pimpin'. J'ai dit : 'D'accord, je parie'. Je suis passé d'un disque sur 80 rythmes que j'aimais à 40 disques sur 80 que je pouvais faire fonctionner. Cela m'a permis de passer à un autre niveau en tant qu'auteur, en tant qu'artiste."