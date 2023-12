Nouvelle Ecole : Shay revient sur son départ

"C’était une expérience, pas une reconversion"

Shay ne sera plus dans le jury de Nouvelle École sur Netflix. La rappeuse francophone veut continuer à développer sa carrière musicale, bien animée ces derniers temps. Son troisième album, "Pourvu qu'il pleuve", est d’ailleurs encore en préparation et sera disponible le 19 janvier prochain. La saison 3 de Nouvelle École, quant à elle, aura le droit à un nouveau jury composé de SCH, SDM, et Aya Nakamura.

La célèbre émission produite par Netflix continuera donc sans Shay. Présente aux côtés de SCH et Niska sur les deux premières saisons à succès, l’artiste veut se consacrer davantage à sa carrière musicale : " Deux saisons, ça ne vous suffit pas ? C’était une expérience, pas une reconversion ! Si vous voulez tout savoir, je ne voulais même pas faire cette émission. Ils ont vraiment insisté en me faisant comprendre qu’ils avaient absolument besoin d’une femme dans le programme. Donc j’ai fini par accepter. "

Elle a également partagé son point de vue sur son rôle de juge, mentionnant que certains observateurs ont jugé ses commentaires "trop crus", mais qu'elle considérait l'industrie musicale comme étant encore plus "impitoyable".

Les fans de l’artiste belge verront leur longue attente se terminer début 2024. Car c’est chose faite, son nouvel album sortira le 19 janvier prochain, presque 5 années après son dernier gros projet, "Antidote" (mai 2019). Son dernier titre "Sans Cœur", en feat avec Niska, était sorti le 10 novembre dernier.