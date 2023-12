Booba clashe de nouveau Maes

La guerre et les blablas continuent.

Le Duc semble vouloir en finir.

La guerre n'en finit plus entre les deux rappeurs. Récemment, on suivait la passe d'armes entre les deux anciens compères , s'accusant mutuellement de mensonges et rappelant des événements de leur passé. Cette fois-ci, le Duc semble vouloir en finir avec son ennemi, en multipliant les attaques sur le rappeur de Sevran.

Il continue d'abord de rebondir sur le report du concert à l'Accor Arena de Maes au 19 décembre 2024 . Ce dernier est actuellement visé par un mandat d'arrêt émis par le tribunal correctionnel de Paris.

Il continue de s'attaquer à lui avec une histoire d'achat de streams et sa relation avec Alexandre Kirchhoff, à la tête de Capitol Music.

.@MaesOfficiel lui c'est un gars des bureaux quand j'l'ai connu y faisait le café il est pas au courant mais quand ça va tomber tu vas être vite lâché j'te l'dis 🥶 @CapitolFR pic.twitter.com/Mr7S3Rxwep — Booba (@booba) December 15, 2023 On verra si la situation évolue, si le principal concerné va répondre. Mais la guerre est loin d'être terminée.