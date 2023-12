PNL annonce son retour avec un nouveau morceau, "Gaza"

Le groupe s'engage pour la paix.

Hier soir, les réseaux sociaux ont tremblé. PNL va faire son retour avec un single intitulé "Gaza". Ce matin, au moment où ces lignes sont écrites, on a beau chercher sur toutes les plateformes et sur YouTube, le son n'est pas sorti et la déception des fans est palpable. Peut-être a-t-on mal compris et faut-il attendre ce vendredi soir minuit ? Ce sont pourtant les deux frères eux-mêmes qui l'avaient annoncé avec une vidéo postée sur X qui montrait à la fois des images de Gaza en temps de paix et d'autres, plus dures, plus violentes, en temps de guerre. N.O.S et Ademo y annonçaient "Gaza", un morceau pour la paix en Palestine où se déroule un terrible conflit entre Israël et le Hamas depuis plusieurs semaines.