The Weeknd annonce un live sur Fortnite !

Samedi 02 décembre, on apprenait qu’Eminem faisait son show sur Fortnite . C’est au tour de The Weeknd de passer sur le jeu vidéo star, le 09 décembre prochain.

Ce concert virtuel, intitulé "Fortnite Festival", offrira une expérience immersive aux joueurs. En plus du show de The Weeknd, les joueurs pourront découvrir de nouvelles expériences de jeu, telles que Lego Fortnite, Rocket Racing.

🚨THE WEEKND X FORTNITE



Après Eminem c’est au tour de The Weeknd d’avoir le droit à un concert dans le jeu ! 🎮



🗓️9 Décembre pic.twitter.com/5nsQdWhCZ3 — Kultur (@Kulturlesite_) December 2, 2023

🚨 Premier aperçu du skin de The Weeknd dans Fortnite !



📆 9 Décembre pic.twitter.com/2Myiy086Ho — WRLD (@wrld_mag) December 3, 2023

Développé par Harmonix, le créateur de la célèbre franchise de jeux musicaux Rock Band et Guitar Hero, le "Fortnite Festival" permettra aux joueurs de former un groupe avec leurs amis ou de se produire en solo sur scène, en interprétant des tubes de leurs artistes préférés. The Weeknd sera donc la première vedette invitée de cette nouvelle saison, et les joueurs pourront découvrir ses morceaux emblématiques tout en relevant des défis musicaux.

Une connexion de plus entre le jeu vidéo et la musique, après Eminem, Marshmello, Travis Scott et Ariana Grande.