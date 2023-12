Jul va lancer un pop-up store à Marseille pour son prochain album

Un beau cadeau de noël de la part du J.

Jul va offrir un beau cadeau de Noël à ses fans. Le rappeur de 33 ans prévoit de lancer un magasin éphémère "pop-up store" aux Terrasses du Port à Marseille, pour célébrer la sortie de son nouvel album. Il donne le rendez-vous entre le 08 et le 23 décembre.

JUL STORE #2 👽👽

Centre commercial Les Terrasses Du Port à Marseille du 8 décembre au 23 décembre

J-7 avant l'album 🔥 pic.twitter.com/YDnYygAjrf — Jul (@jul) December 1, 2023

Le J avait déjà procédé à cette initiative en juin dernier, au même endroit, et les fans s’étaient déplacés nombreux. Le centre commercial accueillait le "Jul Store", où l’on pouvait acheter les produits dérivés de son label D'or et de Platine tels que des claquettes, t-shirts et vestes.

Une immense réussite que le rappeur a voulu donc réitérer. Jul avait même fait en juin dernier la surprise de venir quelques jours sur place. Peut-être viendra-t-il une seconde fois en décembre...

Jul est l’artiste masculin le plus écouté sur Spotify en 2023. Il est suivi de près par Ninho, Gazo, Tiakola et Damso.