Drake, Travis Scott et SZA sont parmi les 10 artistes les plus écoutés au monde sur Spotify

Taylor Swift domine le classement.

Les plateformes de streaming font toutes le bilan de notre année d'écoute de musique mais aussi le leur. En France, à ce jeu, c'est JUL qui est le plus fort et qui domine tous les classements de la tête et des épaules. Mais dans le monde, ce sont évidemment les artistes américains qui dominent. Et à ce jeu, les rappeurs ou affiliés font mieux que de tirer leurs épingles du jeu. Sur Spotify, Drake, Travis Scott et SZA sont dans le top 10 des artistes les plus écoutés de la plateforme dans le monde !

Drake est 4e, La Flame prend le numéro 7 et SZA se pose juste derrière, à la 8e place. A noter que The Weeknd est sur le podium puisqu'il est troisième. Juste en dehors du top 10, 21 Savage, Kanye West, Metro Boomin, Eminem et Rihanna figurent également sur la liste aux n°11, 13, 14, 15 et 17. Taylor Swift est évidemment en tête de ce prestigieux classement.