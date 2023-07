Iyad Bgx : Le nouvel artiste à suivre de près dans le rap !

Travis Scott, Trippie Redd, PNL, SCH ou encore Lil Nas X lui ont fait confiance.

Originaire de Bagneux dans le 92, Iyad Bgx est un artiste multi-talents. À seulement 22 ans, il est déjà photographe, réalisateur et directeur artistique dans le monde de la musique et de la mode. Après s'être lancé à seulement 17 ans dans la photo ! Il n'avait qu'une envie, celle "d'immortaliser l'instant", voilà comment est née sa passion. Il aime apporter une touche vintage et rétro à ses photos.

Il a découvert ce monde en faisant de l'urbex alors qu'il voulait immortaliser ses excursions parisiennes. Au fur et à mesure, et au vu de la qualité de son travail, des marques comme @nike ou encore @adidas ont fait appel à lui. Ses prouesses lui ont values de pouvoir travailler avec des artistes comme Travis Scott, Trippie Redd, PNL, SCH ou encore Lil Nas X. À travers chacune de ses capsules, son but est de non seulement faire ressentir différentes émotions aux spectateurs, mais également de montrer les artistes sous différents angles.

"Vous devenez ce à quoi vous pensez le plus souvent !"

Depuis quelques mois maintenant, Iyad s'est lancé un nouveau défi : La réalisation vidéo ! Il a une nouvelle fois pu nous montrer qu'il avait une excellente vision artistique notamment en faisant des réalisations pour IBEPDS et biens d'autres... Afin de motiver les jeunes créatifs, il a même décidé de lancer sa chaine YouTube sur laquelle figurent les making-off de chacun de ces projets. Sa devise "Vous devenez ce à quoi vous pensez le plus souvent !". Depuis septembre 2023, il a notamment pu bosser sur la DA de certains projets comme celui de Jeune Morty.

Interviewé par les journalistes d'Interlude, l'artiste a révélé comment il était tombé un peu par hasard dans le milieu du rap.

"Pour le coup, mon chemin est vraiment atypique. Je suis tombé dans le milieu du rap américain, avant celui du rap français, lors de ma première Fashion Week. C’est une amie qui a réussi à me faire entrer là-bas quand j’avais 17 ans et j’ai pu y faire mes tout premiers portraits de Pop Smoke ou Offset, par exemple. C’est marrant car j’ai commencé à m’intéresser au rap français avec Interlude, c’est la famille ! J’ai pris énormément de photos pour le média avec Squidji, Sneazzy, Trippie Redd, Kalash, Kaaris…"

L'une de ses photos préférées ? "Le Sunday Service Choir de Kanye West en 2020".

Plus récemment, il a également travaillé sur "la réal du teaser d’Ibé qui a lancé sa série 'PDSOUT' et sur son premier épisode 'PDSOUT#1' avec Kerchak".

"Je vis d’une sorte de triangle artistique que j’ai mis en place : il y a la photo, ma marque de vêtements, et ma boite de production et de direction artistique" confie Iyad. "Ce qui m’a fait arriver là où j’en suis aujourd’hui, c’est clairement la passion et le fait que j’y ai cru jusqu’au bout" conclu l'artiste.

Des mots qui donnent de la force à tous ceux ayant des rêves à réaliser.