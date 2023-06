Andre 3000 travaillerait sur un album selon Killer Mike

A priori, ce n'est pas une blague...

Incroyable mais vrai, Andre 3000 serait sur le point de sortir un nouvel album solo. C'est en tout cas ce qu'a récemment affirmé Killer Mike en interview. Invité sur l'émission "Sway's Universe" pour la promotion de son tout nouvel album "Michael", le rappeur de Run The Jewels s'est exprimé sur sa relation avec le membre d'Outkast. Et selon lui, Andre 3000 aurait prévu de prochainement lui faire découvrir en exclusivité son prochain album solo. Une info tellement improbable que l'un des chroniqueurs de l'émission pensait même que Killer Mike était en train de blaguer !

"Ouais, je crois qu'on va bientôt prendre l'avion pour aller l'écouter."

Depuis le début de la carrière d'Outkast au début des années 90, Andre 3000 n'a jamais sorti d'album solo mais uniquement un EP "Look Ma No Hands" en 2018. Sa dernière nouveauté remonte à 2006 avec "Idlewild", le sixième et dernier projet du duo d'Atlanta.

Et ce n'est pas tout. En plus de cet album solo, Andre travaillerait aussi sur plusieurs collaborations avec Killer Mike. Il est en tout cas d'ores et déjà à retrouver en featuring sur le morceau "Scientists & Engineers" extrait du nouvel album de Killer Mike, "Michael". Un titre sur lequel on peut aussi retrouver Future et la sublime chanteuse Eryn Allen Kane.