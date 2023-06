Kanye West : Adidas vend toujours des Yeezy

Les fameuses Yeezy de Kanye West vont à nouveau être commercialisées par Adidas pour une durée limitée. En effet depuis le 31 mai dernier, le stock restant de Yeezy a été remis en vente sur le site de la marque. L'objectif pour cette dernière est de se débarrasser définitivement de leurs dernières paires afin de mettre un point final à leur partenariat avec le rappeur. Il s'agit pour la plupart de nouvelles paires conçues en 2022 et qui devaient normalement être commercialisées cette année, donc des sneakers totalement inédites.

Adidas le précise, une partie des bénéfices des ventes sera reversée à plusieurs associations de lutte contre les discriminations, notamment la Ligue anti-diffamation et l'Institut Philonise & Keeta Floyd pour le changement social.

"Après mûre réflexion, nous avons décidé de commencer à sortir certains des produits Adidas Yeezy restants. La vente et le don étaient l'option préférée de toutes les organisations et parties prenantes à qui nous avons parlé. [...] Nous pensons que c'est la meilleure solution car elle respecte les conceptions créées et les chaussures produites, elle fonctionne pour nos employés, résout un problème d'inventaire et aura un impact positif sur nos communautés."