Les rappeurs prêts à renflouer les caisses de grève ?

Ils sont déjà nombreux à être chauds !

SCH et Booba ont pris position contre la réforme des retraites et ont affiché leur soutien aux manifestants sur les réseaux sociaux. Médine ou Lujipeka étaient carrément dans les cortèges. Un message posté ce mercredi 29 mars sur les réseaux sociaux par le programmateur et régisseur Gunéo Fiasko qui est aussi manager de Mayra est rapidement devenu viral. Il propose en effet un concert de rap dont tous les bénéfices iraient renflouer les caisses de grève - ces fonds servant à soutenir financièrement des grévistes, en particulier pour compenser leur perte de revenu. Très vite, de nombreux artistes ont répondu présent comme Hatik, Masta de Kilomaitre, Sako des Chiens de Paille, Brav, Lyms ou Sameer Ahmad. D'autres, moins connus mais tout aussi déterminés sont également très chauds pour apporter leur aide à ma grève et aux manifestations refusant même de toucher leur cachet.

"S'il y a des artistes qui sont chauds d'un concert de soutien à celles et ceux qui se battent contre la réforme des retraites avec billetterie 50% artistes/50% caisse de grève faites signe. On risque de préparer quelque chose de sympa."

On ne sait pas si ce projet verra le jour mais c'est une très bonne idée et on constate avec plaisir que la fibre sociale du rap n'est pas morte !