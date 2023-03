SCH s'emporte contre le gouvernement

Il donne son avis sur la réforme des retraites et les grèves qui s'enchaînent.

Le rap a s'est construit sur la contestation et la dénonciation de certains faits sociétaux ou politiques. Evidemment, aujourd'hui, c'est une musique qui a évolué et qui n'est plus forcément aussi concernée par l'actualité. Mais, on peut quand même s'apercevoir que, lorsque la France est bloquée par une réforme des retraites iniques alors que le gouvernement passe en force, des voix s'élèvent. Booba et Rohff ont tiré les premiers, SCH vient d'y ajouter son avis et on s'étonne quand il pose la question de sa légitimité à donner son avis sur un tel sujet. Non seulement il en a le droit comme tout citoyen mais il en a presque le devoir puisque, en tant qu'artiste, il peut toucher un public peu ou pas concerné par ces problématiques.

"Le gouvernement n’a rien à faire de la voix du peuple, l’utilisation du 49.3 en est bien bel et bien la preuve , c’est genre « ça passera quoiqu’il arrive » , et dans une « démocratie » , ça laisse pensif … Jusqu’où ça ira ?"

Et pour tous ceux qui jugeront que je n’ai pas légitimité à en parler sous prétexte que ce n’est pas quelque chose qui me concerne , restez dans votre frustration , je n’oublie pas d’où je viens et j’ai trop de respect pour nos héros pour n’être qu’un objet de divertissement . — #19 (@Sch_Mathafack) March 21, 2023 Que le Marseillais se rassure, si on en croit les tweets plus que positifs que l'on peut lire sous sa publication, il a eu bien raison de donner son avis et personne ne doute vraiment de sa légitimité. Et on aimerait que les rappeurs soient plus nombreux à le faire.

