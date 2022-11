Soul Train Awards : découvrez la liste des gagnants

Beyoncé, Lizzo et Chris Brown ont été récompensés.

La saison de remise des prix se poursuit aux Etats-Unis. Ce samedi 26 novembre se tenait la cérémonie des Soul Train Awards 2022. Et c'est Beyoncé qui en est sortie grande gagnante, remportant des prix dans la moitié des catégories pour lesquelles elle a été nominée. Elle a notamment remporté le prix pour l'album de l'année avec "Renaissance" et ce, pour la quatrième fois de sa carrière. Elle a aussi reçu l'award de la chanson de l'année avec "Break My Soul", le premier single tiré de l'album. Elle a aussi été titrée dans la catégorie de la meilleure collaboration avec son duo avec les Isley Brothers pour leur chanson "Make Me Say It Again, Girl". Mais, alors qu'elle était également nommée, elle n'a pas remporté la catégorie meilleure artiste féminine R&B/Soul puisque c'est Jazmine Sullivan qui a été récompensée.

Chris Brown a reçu le prix du meilleur artiste R&B/Soul pour la deuxième fois en trois ans. Parmi les autres gagnants, citons Mary J.Blige, qui a remporté le Certified Soul Award, Lizzo, qui a remporté le prix de la meilleure performance de danse pour "About Damn Time", Silk Sonic, qui a remporté le prix de la vidéo de l'année pour "Smokin Out the Window". Tems est entrée dans l'histoire devenant la première artiste africaine à gagner la catégorie meilleur nouvel artiste.

Découvrez la liste complète des gagnants ci-dessous :

Album of the Year

• Silk Sonic — An Evening With Silk Sonic

• Ari Lennox — Away Message (EP)

• Chris Brown — Breezy

• Mary J. Blige — Good Morning Gorgeous

• Jazmine Sullivan — Heaux Tales, Mo’ Tales: The Deluxe

• Tank — R&B Money

• Beyoncé — Renaissance (WINNER)

• Lizzo — Special

Song of the Year

• Lizzo — “About Damn Time”

• Steve Lacy — “Bad Habit”

• Beyoncé — “Break My Soul” (WINNER)

• Mary J. Blige — “Good Morning Gorgeous”

• Muni Long — “Hrs & Hrs”

• Burna Boy — “Last Last”

• Ari Lennox — “Pressure”

Video of the Year

• Lizzo — “About Damn Time”

• Steve Lacy — “Bad Habit”

• Mary J. Blige — “Good Morning Gorgeous”

• Chlöe — “Have Mercy”

• Muni Long — “Hrs & Hrs”

• Burna Boy — “Last Last”

• Ari Lennox — “Pressure”

• Silk Sonic — “Smokin Out the Window” (WINNER)

Best New Artist

• CKay

• Coco Jones

• Dixson

• Doechii

• Fireboy DML

• Muni Long

• Steve Lacy

• Tems (WINNER)

Best R&B/Soul Female Artist

• Ari Lennox

• Beyoncé

• H.E.R.

• Jazmine Sullivan (WINNER)

• Lizzo

• Mary J. Blige

• SZA

• Tems

Best R&B/Soul Male Artist

• Babyface

• Brent Faiyaz

• Burna Boy

• Charlie Wilson

• Chris Brown (WINNER)

• Giveon

• Lucky Daye

• PJ Morton

Best Collaboration

• Mary J. Blige f. DJ Khaled — “Amazing”

• PJ Morton f. Stevie Wonder & Nas — “Be Like Water”

• Chris Brown f. Wizkid — “Call Me Every Day”

• Diddy f. Bryson Tiller — “Gotta Move On”

• Queen Naija & Big Sean — “Hate Our Love”

• Ronald Isley & The Isley Brothers f. Beyoncé — “Make Me Say It Again, Girl” (WINNER)

• Beyoncé f. Grace Jones & Tems — “Move”

• Tank f. J. Valentine — “Slow”

Certified Soul Award

• Chaka Khan

• Charlie Wilson

• Diana Ross

• Mary J. Blige (WINNER)

• Maxwell

• PJ Morton

• Ronald Isley & The Isley Brothers

• T-Pain

The Ashford and Simpson Songwriter’s Award

• Steve Lacy — “Bad Habit”

• Beyoncé — “Break My Soul”

• Beyoncé — “Church Girl”

• Mary J. Blige — “Good Morning Gorgeous”

• Muni Long — “Hrs & Hrs” (WINNER)

• SZA — “I Hate U”

• Burna Boy — “Last Last”

• Ari Lennox — “Pressure”

Best Dance Performance

• Lizzo — “About Damn Time” (WINNER)

• Chris Brown f. Wizkid — “Call Me Every Day”

• Chlöe — “Have Mercy”

• Doechii — “Persuasive”

• Ari Lennox — “Pressure”

• Silk Sonic — “Smokin Out the Window,”

• Chris Brown — “WE (Warm Embrace)”

• Doja Cat — “Woman”

Best Gospel/Inspirational Award

• CeCe Winans

• Erica Campbell

• Fred Hammond

• Major.

• Marvin Sapp

• Maverick City Music & Kirk Franklin (WINNER)

• Tamela Mann

• Tasha Cobbs Leonard

Legend Award

Morris Day & The Time

Lady of Soul Award

Xscape