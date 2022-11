American Music Awards : Kendrick Lamar, Future et Nicki Minaj récompensés

Il y avait pourtant de la concurrence.

Dimanche 20 novembre s'est déroulée la cérémonie des American Music Awards 2022 au Microsoft Theatre de Los Angeles, en Californie. Les meilleures réalisations musicales de l'année écoulée ont ainsi été récompensées après un vote des fans. A ce jeu, c'est Kendrick Lamar qui en est sorti grand vainqueur pour la catégorie hip-hop après avoir remporté deux des quatre prix mis en jeu pour le rap. Le MC de Compton est reparti avec le prix de l'artiste masculin de l'année devant Drake, Future, Lil Baby et Lil Durk mais il a aussi remporté la catégorie album hip-hop de l'année pour son opus "Mr. Morale & The Big Steppers" devançant "I Never Liked You" de Future, "DS4Ever" de Gunna, "Hall of Fame 2.0" de Polo G et "7220" de Lil Durk.

Chez les femmes, c'est Nicki Minaj qui a remporté le trophée d'artiste hip-hop de l'année repoussant la concurrence de Cardi B, GloRilla, Latto et Megan Thee Stallion. La collaboration "Wait For U" de Future avec Drake et Tems est arrivée en tête dans la catégorie Favorite Hip Hop Song devant "First Class" de Jack Harlow, "Super Gremlin" de Kodak Black, "Big Energy" de Latto et "Industry Baby" de Lil Nas X et Jack Harlow. Beyoncé a été couronnée artiste R&B féminine et a aussi remporté le prix pour son album "Renaissance". C'est Chris Brown qui a remporté le prix chez les hommes tandis que le prix de la chanson R&B de l'année est allée "Essence" de WizKid et Tems.

Découvrez la liste complète des gagnants des American Music Awards :