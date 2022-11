Notorious Big en concert dans le métavers de Facebook

Ce sera une première.

Nous sommes très nombreux ici à ne jamais avoir vu Notorious Big en concert. Et bien, grâce au métavers, cela va bientôt être possible. En effet, Meta, la maison mère de Facebook et d'Instagram va "ressusciter" le rappeur new-yorkais va bientôt se produire lors d'un show virtuel dans Horizon World’s, le métavers de Facebook. Une version modélisée de l'avatar de Biggie a donc été réalisée ainsi que son quartier de Brooklyn dans lequel il évoluera le temps de rapper ses morceaux, le 16 décembre prochain.

Décédé en 1997 à seulement 24 ans, Biggie n'a pas eu le temps de voir son public s'agrandir, sa musique traverser les générations et le monde. Aujourd'hui, il pèse des millions de streams et ses albums sont considérés comme des classiques de l'histoire du rap. Cet événement pourrait donc réunir énormément de monde et donner l'occasion à beaucoup de voir B.I.G en live pour la première fois de leur vie. Pour cette occasion, le Brooklynite sera accompagné d'autres artistes comme Diddy, Lil' Cease, The Lox ou encore Nardo Wick.

Sa mère, Violetta Wallace s'est félicitée de cette opportunité pour diffuser encore un peu plus la musique de son fils.

"Avoir la capacité de créer une nouvelle opportunité de présenter la musique de mon fils Christopher grâce à l'avancée technologique est parfois difficile à saisir pour moi. Néanmoins, j’ai trouvé tellement d’excitation dans le processus de développement de son avatar, comprenant la valeur ajoutée pour les fans de le vivre d’une manière inaccessible jusqu’à présent. Merci à tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce projet."

Les concerts virtuels dans Fortnite ont montré que le concept marchait fort, pas de raison que cela ne fonctionne pas pour Biggie.