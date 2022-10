Kendrick Lamar : son concert parisien sera diffusé en live sur Amazon Prime

L'occasion de voir en direct ce concert si attendu.

Kendrick Lamar et Amazon Music ont trouvé un accord pour diffuser en direct le concert parisien de la tournée "The Big Steppers". Samedi 22 octobre, K Dot se produira à l'Accor Arena dans le cadre de l'énorme tournée mondiale de 65 dates qui a débuté en juin pour promouvoir son cinquième album studio, "Mr. Morale & the Big Steppers" sorti en mai dernier. Les fans pourront regarder la diffusion gratuite et en direct exclusivement sur Prime Video, la chaîne Amazon Music sur Twitch et sur l'application Amazon Music dans plus de 240 pays et territoires à travers le monde. Ce sera aussi l'occasion de fêter le dixième anniversaire de l'album culte "good kid, m.A.A.d city".

Mais ce n'est pas tout, K. Dot et Amazon proposent également des séquences filmées lors des premières dates de sa tournée européenne puisque le rappeur de Compton s'est déjà produit à Prague, Berlin, Hambourg, Copenhague, Stockholm ou encore Amsterdam mais aussi des contenus avec les artistes pgLang Tanna Leone et Baby Keem et des images des répétitions.