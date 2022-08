Kendrick Lamar veut être un artiste "le plus inspirant possible"

Des mots rares.

On sait Kendrick Lamar pas très friand ni des interviews, ni des réseaux sociaux. Autrement dit, on a affaire à un artiste humble qui préfère que sa musique parle pour lui. C'est exactement le sens de ses propos dans la grande interview qu'il a donné à Citizen Magazine. Il y déclare notamment ne plus chercher à monter sur le trône mais chercher à être le plus inspirant possible.

"Maintenant, je laisse un peu tomber l'ego. Je veux enlever le mot "le plus grand". Je veux donner aux gens quelque chose à quoi ils peuvent s'accrocher. Que ça touche 100 millions de personnes ou que ça en inspire une, je veux être cette personne."

Ce qui l'a fait changer d'état d'esprit c'est le fait qu'il soit devenu père. Il veut maintenant d'investir dans son rôle et ne plus se préoccuper des luttes d'ego dans le rap.

"J'ai des enfants maintenant. Je veux qu'ils voient des choses auxquelles je n'ai pas eu accès et qu'ils puissent vivre des expériences en dehors de ce qu'ils connaissent."

Pour cela, il préfère donc la discrétion et ne se met pas en scène sur les réseaux sociaux dont il avoue même avoir du mal à se servir.

"La personne que les gens voient maintenant est la personne que j'ai toujours été. Pour moi, la question de la vie privée n'a jamais été un problème que j'ai dû résoudre avec toute mon intention. C'est juste ce que je suis. Si je sens que je dois me retirer, je me retire tout simplement. Je ne m'en plains pas. Je ne sais pas vraiment comment les utiliser de cette manière pour être 100% honnête avec toi."

C'est notamment pour cela qu'on a l'impression de ne plus du tout le voir entre deux projets. Plutôt que de chercher à rester dans l'actualité via ses réseaux, Kendrick Lamar préfère tout simplement quitter la scène médiatique.

"Si je sens que je dois me retirer, je me retire tout simplement. Je ne vais pas m'en plaindre. Je ne vais pas provoquer une grosse explosion et faire savoir au monde que les murs se referment..."

Humble et simple, Kendrick Lamar n'est définitivement pas un artiste comme les autres.