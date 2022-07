Kendrick Lamar : un agent de sécurité aperçu en pleurs lors d'un concert

Kendrick Lamar ne fait pas trop d'interviews, donc le faire commenter sur quoi que ce soit est un événement rare. Mais dans les coulisses de Rolling Loud Miami dimanche 24 juillet dernier, Jazzy's World TV a eu l'occasion de lui poser des questions sur la vidéo virale de l'agent de sécurité de Houston que l’on voit pleurer lors d'un de ses concerts. Et c’est tout naturellement que K-Dot répond à la jeune reportrice Jazzy’s World TV, Jazlyn Guerra :

"C'est vraiment une question de sensation, en fin de compte. Au-delà de toute la politique. Au-delà de tous les chiffres. C'est ce que la musique vous fait ressentir. Alors, de constater ça … big up à lui, au fait, parce que j'ai vu le frérot, et je me suis dit, je me demande ce qu'il traverse ?"

"Mais en fin de compte, c'est comme ça que vous voulez que tout le monde reçoive votre musique. Et qu'ils se sentent bien, qu'ils aient l'impression que c'est un moment auquel ils s'attachent. Cela peut durer éternellement."