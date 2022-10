Rémy : découvrez son incroyable transformation physique !

Le rappeur a perdu plus de 50 kg !

Rémy a expliqué son impressionnante perte de poids. En plus de parler de sa transformation physique, l’artiste a également partagé un titre inédit avec ses fans.

Ces derniers temps, on constate de nombreux changements d’apparence physique dans le rap game. Qu’il s’agisse de Maes, Naza ou encore La Fouine, plusieurs artistes ont décidé de se transformer et le rappeur d’Aubervilliers rejoint désormais la liste. En effet, Rémy a suivi un programme strict et affiche désormais un tout nouveau corps.

L’interprète de "Bavard", est très actif sur ses réseaux sociaux et partage beaucoup de choses avec sa fan base, que cela concerne sa musique ou sa vie personnelle. En seulement quelque mois, le rappeur a perdu plus de 50 kilos et a dévoilé son secret, le sport. Il disait :

"Je fais de la boxe, du MMA, de la natation, du vélo, J’essaye de faire du sport au moins une fois par jour. C’est pas que bon pour le physique, c’est pour le cerveau aussi".

Félicitations à Rémy qui a affirmé avoir perdu plus de 50 Kg !



Et en effet, le résultat est efficace. Mieux encore, il alimente désormais une rumeur. Le directeur sportif de l’ARES Fighting Championship, Fernand Lopez, a déclaré récemment qu’un rappeur français allait rejoindre sa ligue et donc se lancer dans le free fight. Si les spéculations allaient bon train sur l’identité de l’artiste, les entrainements MMA de Rémy, ses récentes déclarations et sa transformation physique suffisent à convaincre quelques internautes, que le rappeur de 25 ans pourrait bientôt entamer une carrière pro dans le MMA. Il ne reste plus qu’à s’armer de patience et attendre l’annonce officielle.

En attendant, l’interprète de "Y’a quoi" n’en oublie pas la musique pour autant et a partagé sur Instagram quelques minutes d’un titre inédit :