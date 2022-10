PnB Rock : un quatrième suspect recherché

L'enquête avance.

Trois semaines après l'assassinat de PnB Rock dans un restaurant de Los Angeles, l'enquête continue. Alors que trois personnes ont été interpellés la semaine dernière, un nouveau suspect est recherché.

Il y a quelques jours, on apprenait que le meurtrier présumé de PnB Rock était un adolescent de 17 ans. Interpellé dans la foulée avec sa belle-mère et son père quelques heures plus tard, il est accusé de meurtre et de braquage. Alors qu'on pensait que tous les suspects de cette affaire avaient été retrouvés, la police américaine vient d'annoncer qu'une quatrième personne était toujours recherchée.

Il s'agirait d'un homme qui attendait le couple et l'adolescent à la sortie du restaurant Roscoe's Chicken & Waffles du Sud de Los Angeles, là où PnB Rock mangeait avec sa copine. Il aurait ensuite été aperçu en train de discuter avec le père du jeune homme, juste avant que celui-ci ne ressorte du bâtiment pour s'échapper. Il est donc possible que ce quatrième suspect soit celui qui ait donné la localisation du rappeur au père du braqueur.

Selon le récit de la police, le père de l'adolescent, Freddie Lee Trone, aurait déposé son fils à quelques mètres du restaurant. Le jeune serait ensuite rentré dans l'établissement afin de braquer PnB Rock et sa copine. Les choses se sont ensuite accélérées, puisque le braqueur aurait tiré dans la poitrine de l'artiste. Et alors que le rappeur tentait difficilement de s'échapper, le jeune lui aurait tiré deux balles dans le dos, avant de lui arracher bagues et bijoux pendant qu'il agonisait sur le sol. Un récit glaçant que le LAPD essaie toujours de détailler afin que justice soit rapidement faite.