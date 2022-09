PnB Rock : le père de son assassin arrêté

L'enquête suit toujours son cours.

Le 12 septembre dernier, le rappeur PnB Rock était assassiné par des coups de feu à Los Angeles, alors qu'il sortait d'un restaurant. Un assassinat causé par le fait que la petite amie du rappeur a apparemment partagé leur position sur les réseaux sociaux. Hier, on apprenait que le jeune homme mineur vraisemblablement à l'origine des coups de feu avait été arrêté et placé en détention, mais on apprenait également que le père du jeune homme était lui aussi recherché, accusé d'être au volant du véhicule lors du meurtre.

Aujourd'hui, le LAPD a communiqué l'arrestation de ce père, nommé Freddie Lee Trone, et l'a inculpé et accusé de meurtre, complicité de vol et deux charges de vol au deuxième degré. C'est le FBI qui lui a mis la main dessus, puisque le suspect était caché autour de Las Vegas. Le suspect est donc accusé d'avoir lui-même organisé ce braquage en voyant la localisation du rappeur sur les réseaux, prévenant son fils et lui donnant l'arme pour qu'il aille braquer PnB Rock.

On se demande bien quel genre de parent implique son fils dans un meurtre... Si le nom du fils est maintenu secret par les autorités pour le moment, on sait également qu'une femme, Shauntel Trone, a elle aussi été placée en détention pour cette affaire et accusée d'avoir participé au braquage qui a mal tourné. Il s'agirait de la belle-mère du tireur, décidément, les gars ont vraiment une famille en or ! On vous tient au courant de la suite de l'enquête.