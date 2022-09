Mort de PnB Rock : Roddy Ricch demande à Los Angeles de faire mieux

Roddy Ricch, comme beaucoup d’autres artistes, a décidé de s’exprimer sur le décès de PnB Rock. Le rappeur de Compton a directement adressé un message à tout Los Angeles.

Le 12 septembre dernier, un nouvel assassinat dans le rap game a secoué les États-Unis. Alors qu’il se trouvait au restaurant avec sa copine, PnB Rock s’est fait braquer et tirer dessus. Un drame de plus dans le monde du rap qui commence à réellement inquiéter. En effet, les réactions ont été nombreuses, principalement sur la toile, qu’elles viennent des internautes ou d’autres artistes. Cardi b, Nicki Minaj, Trippie Red, Ice T ou encore Bossie Badazz se sont exprimés. Il faut dire que le décès du rappeur de 30 ans pose un réel questionnement.

La petite-amie de PnB ayant partagé leur localisation sur ses réseaux, la question de la culpabilité a lancé un vrai débat. Cependant, le vrai problème s’oriente davantage vers le statut des rappeurs aux États-Unis et principalement dans la ville de Los Angeles, le danger auquel ils font face au quotidien et surtout, leur manque de protection. Des problèmes que nombreux ont mis en avant.

Roddy Ricch, qui ne s’était pas encore exprimé jusque-là, a lui alerté sur la violence qui règne à L.A. Il disait en story Instagram :

"L.A ! D’habitude j’essaie de m’occuper de mes affaires et de laisser le monde tourner, mais on doit faire mieux. Il y a trop de violence, c’est insensé. Trop d’opportunités et de motivation pour prendre aux autres les choses pour lesquelles ils ont travaillé dur. La vie est trop précieuse pour l’enlever à quelqu’un."

Il ajoute :

"J’aime ma ville, mais on ne peut pas continuer comme ça. Avant que vous ne vous en rendiez compte, il n’y aura plus personne à qui voler ou même tuer. Restons alerte et conscient et trouvons un meilleur moyen de poursuivre nos rêves parce que là cette m*rde devient un vrai cauchemar".