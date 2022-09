Lomepal : qu'est-ce que sa tournée fantôme ?

Après une tournée des théâtres antiques dans le sud de la France durant la période estivale, Lomepal, dont le dernier album, "Mauvais ordre" est sorti il y a peu, s'est lancé dans une nouvelle tournée conceptuelle, une "tournée fantôme" dans des petites salles, des concerts annoncés au dernier moment via des publications sur les réseaux sociaux à seulement quelques heures du show. Cela a notamment été le cas pour sa prestation dans la salle parisienne de la Boule Noire, dont ses fans ont été informés par la mise en ligne d'une photo représentant deux places de concerts. Autre nouveauté, les places sont à acheter sur place et ne sont pas disponibles dans les points de ventes habituels.

Qui compte venir à l’une des dates de la tournée fantôme de Lomepal ? 👀 pic.twitter.com/o5wxgI7vGC — Punchline / Citation Lomepal (@Punch_Lomepal) September 17, 2022

C'est donc ainsi que va se dérouler la "tournée fantôme". Le rappeur et son équipe vont prévenir les fans au dernier moment, il faudra être vif et réagir en vitesse ! D'autant qu'il n'y a pas de calendrier ou de planning comme c'est normalement le cas lors d'une tournée plus "classique". Fidèle à sa nouvelle technique, le rappeur a également fait un commentaire dans les avis Google de la salle. Un message assez évident quand on y pense dans lequel il dit :

"Hyper envie de jouer dans cette salle d’un coup sans prévenir"

Ok, il faut quand même savoir lire un peu entre les lignes mais les indices étaient là. Maintenant, il faut rester à l'affût car Lomepal n'a indiqué ni d'autres dates ni d'autres villes. Aux fans de rester sur le qui-vive.

Un compte Instagram qui lui est consacré a expliqué plus précisément le concept :