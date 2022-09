PnB Rock est mort, il a été assassiné à Los Angeles

C'est encore une sale nouvelle pour le rap américain qui vient une nouvelle fois de perdre l'un des siens après une fusillade. PnB Rock est en effet décédé après avoir été abattu à Los Angeles ce lundi 12 septembre. Il a succombé à ses blessures par balle. Ses agresseurs ont voulu le voler alors qu'il était attablé dans un Roscoe's House of Chicken 'N Waffles et lui ont tiré dessus selon les informations du Los Angeles Times. La fusillade s'est déroulée aux alentours de 13h, heure locale dans ce restaurant situé sur Main Street et Manchester Avenue à Inglewood. La victime identifiée comme étant PnB Rock par des sources policières selon le Times, a été transportée à l'hôpital et a été déclarée morte à 13h59.

Le capitaine du département de police de Los Angeles, Kelly Muniz, a déclaré que le suspect, qui ne semble pas encore être en garde-à-vue, a brandi une arme à l'intérieur du restaurant et a exigé les bijoux du rappeur et de l'argent avant de lui tirer dessus et de quitter les lieux. Une autre source précise à TMZ qu'il "semble que le tireur ait ciblé PnB, car personne d'autre n'a été abattu ou agressé".

Le rappeur, Rakim Hasheem Allen, de son vrai nom était chez Roscoe avec sa petite amie, qui avait posté une photo Instagram avec l'emplacement du restaurant.

LAPD says the male victim shot at Roscoe’s during a robbery this afternoon has died. Rapper PnB rock was dining here with his girlfriend when he was shot according to TMZ @FOXLA pic.twitter.com/AI6a88r0kS — Travis Rice (@traviscrice) September 13, 2022

PnB Rock a sorti les albums "Catch These Vibes" en 2017 et "Trapstar Turnt PopSta"r en 2019, via Atlantic Records. Il a aussi une grosse séries de mixtapes depuis 2014 dont "Money, Hoes & Flows" sortie en 2016 avec Fetty Wap et a sorti son dernier projet, l'EP, 2" Get You Thru the Rain" EP en décembre dernier.

Une mort violente de plus dans le rap game US qui nous fait évidemment penser aux paroles de Meek Mill, Jim Jones ou French Montana pour qui rappeur est l'un des jobs les plus dangereux du monde. Il faut croire que, malheureusement, ils ont raison...