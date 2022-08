Booba toujours plus censuré sur Instagram ?

J’avais vu l’info sur @Kulturlesite_ j’ai testé et effectivement il y a la censure du #Booba sur Instagram 😳😳 c’est hallucinant ! pic.twitter.com/m7pIdmxlRZ — Stéphane Larue (@larueofficiel) August 5, 2022

La relation amour-haine continue donc entre Instagram et Booba. On le sait, Insta est le réseau préféré du Duc, mais l'inverse n'est pas vrai. B2O a souvent payé ses écarts par des suspensions de compte puis, quand cela ne suffisait plus, le réseau lui a carrément supprimé ses pages. Cela a déjà été le cas après des attaques hardcores contre ses homologues rappeurs, Kaaris, Gims et Rohff en particulier, mais il semble bien que la censure d'Instagram se fait de plus en plus forte à mesure que le Duc accentue sa pression sur les influenceurs et leurs "méthodes" plus que douteuses pour faire de l'argent que l'artiste apparente à de l'escroquerie. De là à dire qu'Instagram "valide" et ne veut pas trop qu'on en parle puisque le réseau est partie prenante du processus, il n'y a qu'un pas... Et que ça serait pour cela qu'Instagram voudrait faire taire le Duc.

Heureusement, il reste Twitter. Et Booba continue son combat contre les influenceurs et Instagram avec cette vidéo de Fabrice Eboué sur le sujet...