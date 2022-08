Orelsan : pourquoi le drapeau de "Civilisation" flotte-t-il à Cabourg ?

La Normandie rend un nouvel hommage à son rappeur préféré.

C'est le propre de toutes les conquêtes. Quand on obtient un nouveau territoire, souvent acquis de haute lutte, on y plante son drapeau, son étendard pour bien montrer qu'il nous appartient désormais. On savait Orelsan parti à la conquête du monde avec son dernier album "Civilisation", on sait maintenant que le Caennais dispose d'une base solide avec le soutien de sa Normandie chérie. En effet, son drapeau flotte tout simplement sur Cabourg, une ville à quelques encablures de Caen.

Le drapeau Civilisation, designé par le rappeur lui-même, est ainsi fièrement hissé sur la Promenade Marcel-Proust dans la cité balnéaire comme on a pu le voir sur les réseaux sociaux.