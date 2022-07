Cardi B réagit au classement Rolling Stone des 200 plus grands albums de hip-hop

Elle suspecte un coup monté !

La liste des 200 plus grands albums de hip-hop de Rolling Stone a provoqué un chahut sur les réseaux sociaux avec des débats polarisants qui ont éclaté dans les sections de commentaires de Twitter et d'Instagram.

Une sélection, en particulier, était le premier album “Invasion of Privacy” de Cardi B, qui a été classé à la 16ème place, supérieur aux classiques du consensus comme “IIImatic” de Nas, “All Eyez On Me” de 2Pac, “Tha Carter III” de Lil Wayne et plus encore.



Cardi a abordé le contrecoup de son premier album multi-platine dans le dernier épisode de Lip Service d'Angela Yee. Elle comprend pourquoi les fans considéreraient ces autres albums comme des classiques et supérieurs au sien, mais la mère de deux enfants ne veut pas que “Invasion of Privacy” soit sujet au manque de respect dans le processus.

"Vous savez, je comprends que les gens se sentent d'une certaine manière." "Mais n'essayez pas de me manquer de respect, à mon travail ou à mon album parce que votre mère écoutait ma m-rde, votre chienne conduisait en écoutant mon p-tain de" Be Careful ". Toutes les s-lopes, toutes les p-tes. Donc en vrai, n'essayez même pas.”

Chaque chanson du LP primé aux Grammy Awards 2018 est certifiée platine et Cardi pense que le projet est un album "définitivement classique", bien qu'elle pense que Rolling Stone avait des arrière-pensées en attisant la controverse tout en classant “Invasion of Privacy” aussi haut.

I’m shadow banned from commenting sooo imma post it here pic.twitter.com/sulOAnaEDa — Cardi B (@iamcardib) July 5, 2022

“Bien sûr, ils vont utiliser une chienne comme moi. Ça va commencer un remue-ménage… Ouais, c'était, genre, un piège… Rolling Stone, tu essayes de me piéger. Tu m'as traîné le cul un p-tain de mardi sans raison.”

“Je comprends d'où vous venez, mais en fin de compte, ne traînez pas ma m-rde. Ne manquez pas de respect à mon métier.”

Cardi est revenue sur la scène musicale en juillet avec son single "Hot Shit", en compagnie de Kanye West et Lil Durk.



Écoutez l'intégralité de l'épisode Lip Service. La conversation sur Rolling Stone commence aux alentours de 52 minutes.