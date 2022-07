Avec des invités de choix, Kanye West et Lil Durk.

C'est un événement, un nouveau single de Cardi B ! On ne sait pas ce que ça annonce vraiment mais on est content de réécouter Bardi. Surtout qu'elle est bien accompagnée puisque Lil Durk et Kanye West sont en featuring sur "Hot Shit". Et ce titre est peut-être un concurrent sérieux au titre de morceau de l'été.