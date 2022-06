Lil Wayne : 15 blunts avant un couplet...

Un génie incompris !

Machine Gun Kelly est la star d'un nouveau documentaire Hulu “Life in Pink”, sorti ce lundi 27 juin. Il revient sur le train de vie du rappeur au cours des deux dernières années, à l'époque des albums “Tickets to My Downfall” sorti en 2020 et “Mainstream Sellout” sorti en mars dernier.

Durant une partie du sujet, MGK rappelle un souvenir de Lil Wayne fumant 15 blunts en studio avant d'enregistrer son couplet sur leur featuring "Drug Dealer", extrait du dernier album du chanteur.

Il raconte l’anecdote avec détail comme si elle s’était produite la veille.

"J'ai appuyé sur play pour lancer la chanson, il a dit : 'c'est sur ça qu'on travailler ?' Je lui réponds oui. Il enchaîne : 'D'accord. Vous avez le temps, les gars ?'. On lui a dit, oui, bien sûr. Il va dans la cour, fume quinze joints. Il les prend un à un, ses yeux sont fermés, tout en écoutant le morceau encore et encore. Il revient dans l'atelier et on peut le voir dans la cour. Nous sommes simplement assis là, étonnés, comme si c'était le G.O.A.T., formant ses pensées autour d'un morceau que nous avons fait. Il revient à 5h30 du matin. Il nous demande : 'Vous êtes prêts ?' Ensuite il va dans la cabine et il pose son couplet en une seule fois."

Une méthode étrange mais efficace comme a pu en témoigner le média américain HipHopDX qui réalisé un documentaire sur le sur le processus d'enregistrement de Lil Wayne à travers le témoignage de ses collaborateurs. Jadakiss y déclare notamment :

"Rozay et Weezy sont deux de mes collègues à qui je peux envoyer un son ; avant la fin de la nuit - le lendemain matin au plus tard, c'est généralement la même nuit vers deux ou trois heures du matin - ils le renvoient."

Lil Wayne est une machine !

Regardez le documentaire complet ci-dessous.