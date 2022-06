Young Thug est l'entraîneur de l'année pour RapCaviar

Une récompense symbolique qui devrait faire plaisir au Thugger.

Les bonnes nouvelles ne sont pas légion en ce moment pour Young Thug, toujours sous les barreaux en attendant son procès. Alors qu'il est considéré par la justice comme un dangereux chef de gang et que celle-ci pense que son label YSL est son bras armé, la musique et le rap se rappellent à son bon souvenir. Et que sans préjuger des résultats de l'enquête, on se souvient aussi que le Thugger est un des artistes les plus talentueux de sa génération. Alors que la très influente playlist Spotify "RapCaviar" a décerné ses Awards, elle a désigné Young Thug comme coach de l'année pour son travail avec YSL. Clairement, on est sur deux visions opposées d'une même personnalité...

Mercredi 22 juin, RapCaviar a annoncé pour la troisième année, son équipe All-RapCaviar qui est déterminé par le nombre de streams de chaque artiste au cours de l'année écoulée. La première équipe comprend Gunna, Future, Drake, Kendrick Lamar et Lil Durk. La deuxième team est composée de Kanye West, Jack Harlow, Doja Cat, Lil Baby et Megan Thee Stallion.