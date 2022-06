Orelsan ; la suite du documentaire "Montre jamais ça à personne" sera disponible en octobre

Une suite accompagnée d'une réédition de "Civilisation" ?

Le documentaire signé par son frère, Clément Cotentin", "Montre jamais ça à personne" a été un des événements vidéos de la fin d'année dernière et a sans doute largement contribué au succès du dernier album d'Orelsan, "Civilisation". A la fin de cette série signée Amazon Prime, on savait qu'il y aurait une suite. Simplement, on ne savait pas quand. Le rappeur caennais présent sur scène lors d'un festival à Lyon vient donc d'annoncer que la suite de "Montre jamais ça à personne" sortira donc en octobre. Un an presque jour pour jour après la sortie des premiers épisodes.