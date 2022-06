Rolling classe les 200 meilleurs albums de hip-hop de tous les temps

i refuse to believe that 16 PEOPLE at rolling stone collectively agreed that cardi b has a top 16 hip hop album of all time😭😭😭😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/o77yPzne7P

Rolling Stone just ranked “Invasion Of Privacy” as the 16th best Hip-Hop album of all time and placed it above all of these classics:



Illmatic

Aquemini

Madvillainy

The Chronic

Tha Carter 3

All Eyez On Me

Reasonable Doubt

good kid, m.A.A.d city

The Marshall Mathers LP



Wtf man… — Jah Talks Music (@JahTalksMusic) June 7, 2022

Rolling Stone a classé "Ready to Die" de The Notorious B.I.G. comme le plus grand album hip-hop de tous les temps. Pour compléter le top cinq, on trouve "Stankonia" d'OutKast au n°2, "The Blueprint" de Jay-Z en 3, "It Takes a Nation of Millions to Hold Us Back" de Public Enemy au n°4 et "To Pimp a Butterfly" de Kendrick Lamar au n°5.

Vous pouvez voir le top 10 ci-dessous et la liste complète ici.