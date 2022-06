Jul : "Extraterreste" à plus d'un titre

Le Marseillais met les petits plats dans les grands.

Ce vendredi 3 juin est une date à marquer d'une pierre blanche dans le rap français : Jul sort un nouvel album, "Extraterrestre". Vous allez me dire, jusque-là, rien de fou puisque le rappeur marseillais sort un projet à peu près tous les six mois depuis dix ans et on n'exagère à peine. L'exceptionnel ce n'est donc pas la sortie d'"Extraterrestre", à part, peut-être, qu'il ne contient que deux featurings, Houari et Moubarak, qui posent en plus sur le même titre, mais parce que le projet de 20 titres sera accompagné des 20 clips illustrant chacun des morceaux et de 20 NFT. Rien que ça. Et puis, demain, samedi 4 juin, Jul sera enfin sur la scène de stade Vélodrome de Marseille pour un concert complet depuis deux ans !

Et ce n'est pas tout, ce show sera retransmis en direct sur Deezer et le 10 juin en prime time sur TMC. En direct du stade Vélodrome, Jul participera aussi, hors concours, à l'émission de TF1, "La chanson de l'année" où il interpréta une de ses nouveaux titres.

Jul toujours aussi généreux

Celui qui a réuni la "Bande organisée" offre de très belles choses avec ceux qui auront la chance de recevoir un NFT n'auront pas que l'oeuvre d'art. Ils auront aussi accès aux certifications (disque ou platine) or ou platine de l'album "Extraterrestre", à un pourcentage de réduction à vie sur son site d'e-commerce D'or et de platine. Enfin, trois détendeurs de NFT auront accès au versement des royautés issues de l'exploitation des vidéos correspondantes à ces trois morceaux pendant un an !

Fidèle à sa réputation, Jul reversera à l'UNICEF 50% des revenus issus du marché secondaire.

Donc, non, la sortie d'"Extraterrestre" n'est pas qu'une sortie de disque que les autres. Jul a su en faire beaucoup plus que ça.