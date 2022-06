Jul : son concert sera diffusé par TMC

Un sacré support de diffusion pour cet évènement.

Avec ses deux projets de groupe "13'Organisé" et "Classico Organisé", Jul s'est plus que jamais installé comme le patron du rap game français, capable de réunir tout le monde et qui a gardé de bonnes relations avec tous. Le contraire de "l'ancien boss" du game FR, complètement isolé et qui passe son temps à insulter tout le monde. L'OVNI fait désormais quasiment l'unanimité au niveau national, a point d'envisager de passer encore une étape supplémentaire dans sa carrière : marquer l'histoire via de gros concerts, comme le Bercy de Booba en 2011 par exemple, ou certaines dates de PNL.

C'est exactement ce que Jul va faire puisqu'il sera en concert au Stade Vélodrome, à Marseille, le 4 juin prochain. Une date des plus importantes pour les fans du J, car ce concert, annoncé en 2018, devait initialement se tenir en 2020. Reporté une première fois, puis une deuxième, il aura donc fallu attendre 2022 pour voir le J se produire à domicile, dans l'enceinte mythique de l'Olympique de Marseille. Et pour les moins chanceux qui ne pourront pas se rendre sur place, sachez que TMC diffusera le show en intégralité le 10 juin, une semaine après la date du concert.

Ca n'est pas un coup d'essai pour la chaîne, puisqu'elle avait déjà diffusé auparavant les show d'Orelsan, Damso, Soprano ou encore Gims. La chaîne du groupe TF1 semble vouloir renouveler l'expérience, ce qui montre qu'en termes de chiffres, ça doit très bien fonctionner pour eux. Quant à Jul, on espère qu'il sera fin prêt pour cette date qui pourrait bien être la plus importante de sa carrière, même si on ne se fait pas de soucis : ça fait deux ans que l'OVNI attend de pouvoir communier à domicile avec la team Jul.

Reste à savoir s'il rentrera sur scène "en Y" sur un T-Max cette fois-ci !